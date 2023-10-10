Самая толковая бюджетная видеокарта — замеры игр на Radeon RX 6600

Самая толковая бюджетная видеокарта — замеры игр на Radeon RX 6600Всего протестировали 16 проектов
Эксперты YouTube-канала ShadowSeven выяснили, как в разрешении Full HD в играх показывает себя Radeon RX 6600.
Как тянет Radeon RX 6600 современные игры? Чтобы ответить на этот вопрос, в одном из выпусков на YouTube-канале ShadowSeven запустили с этой видеокартой и Ryzen 7 5800X3D несколько современных игр. Среди них - God of War, Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077, GTA 5, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Fortnite, Spider-Man Miles Morales, Starfield, The Last of Us, Rainbow Six Siege, Valorant, Battlefield 2042, Dying Light 2, CS 2.0, Remnant 2.
God of War шла с ультра-графикой. Средний FPS в ней составил 56 к/с, максимальный - 70 к/с, минимальный - 47 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась на настройках графики Extreme, RT Extreme, Textures Ultra. В среднем производительность в ней находилась на уровне 70 к/с, максимальная - 76 к/с, минимальная - 63 к/с.
В GTA 5 с пресетом Very High, MSAA x4, Advanced Settings Off средняя частота кадров находилась на уровне 118 к/с, максимальная - 125 к/с, минимальная - 101 к/с.
Battlefield 2042 с низким пресетом шла со средним FPS 134 к/с, максимальным - 160 к/с, минимальным - 121 к/с. На ультра-настройках графики результаты получились следующими: 87 к/с, 118 к/с и 60 к/с соответственно.
CS 2.0 запускалась с низким и ультра-пресетом. В первом случае средняя производительность находилась в игре на уровне 367 к/с, максимальная - 390 к/с, минимальная - 304 к/с. Во втором случае FPS составил 175 к/с, 200 к/с и 127 к/с соответственно.
С этими и остальными замерами вы можете ознакомиться подробнее на видео ниже.
Вывод
В целом вы можете ожидать в Full HD в современных играх от RX 6600 8 ГБ примерно 187 к/с. Выше всего средний FPS оказался в Fortnite, Valorant, Counter-Strike 2.
Характеристики игровой сборки:
- процессор AMD Ryzen 7 5800X3D;
- видеокарта ASUS AMD RX 6600 8 ГБ;
- оперативная память 16 ГБ DDR4 3200 МГц;
- операционная система Windows 10 Pro;
- SSD 1 ТБ M.2 Kingston;
- HDD 2 ТБ External;
- материнская плата GIGABYTE DSH3 B550M;
- блок питания 550W 80+ Bronze.