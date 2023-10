Самая толковая бюджетная видеокарта — замеры игр на Radeon RX 6600

Как тянет Radeon RX 6600 современные игры? Чтобы ответить на этот вопрос, в одном из выпусков на YouTube-канале ShadowSeven запустили с этой видеокартой и Ryzen 7 5800X3D несколько современных игр. Среди них - God of War, Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077, GTA 5, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Fortnite, Spider-Man Miles Morales, Starfield, The Last of Us, Rainbow Six Siege, Valorant, Battlefield 2042, Dying Light 2, CS 2.0, Remnant 2.

God of War шла с ультра-графикой. Средний FPS в ней составил 56 к/с, максимальный - 70 к/с, минимальный - 47 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась на настройках графики Extreme, RT Extreme, Textures Ultra. В среднем производительность в ней находилась на уровне 70 к/с, максимальная - 76 к/с, минимальная - 63 к/с.

В GTA 5 с пресетом Very High, MSAA x4, Advanced Settings Off средняя частота кадров находилась на уровне 118 к/с, максимальная - 125 к/с, минимальная - 101 к/с.

Battlefield 2042 с низким пресетом шла со средним FPS 134 к/с, максимальным - 160 к/с, минимальным - 121 к/с. На ультра-настройках графики результаты получились следующими: 87 к/с, 118 к/с и 60 к/с соответственно.

CS 2.0 запускалась с низким и ультра-пресетом. В первом случае средняя производительность находилась в игре на уровне 367 к/с, максимальная - 390 к/с, минимальная - 304 к/с. Во втором случае FPS составил 175 к/с, 200 к/с и 127 к/с соответственно.