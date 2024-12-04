Самое дорогое приложение для игры на пианино: Simply Piano для Apple Vision Pro

Опубликовано 04 декабря 2024, 16:331 мин.
Самое дорогое приложение для игры на пианино: Simply Piano для Apple Vision ProВиртуальные уроки игры на фортепиано с Apple Vision Pro
Популярное обучающее приложение Simply Piano теперь доступно на Apple Vision Pro, предлагая интересный «натуральный» способ обучения игре на пианино, без использования физической клавиатуры. Приложение использует дополненную реальность для отображения фортепиано перед вами. Что делает это приложение самым дорогим для обучения игре на пианино — шлем стоит около $ 3500.
© Simple Piano
Simply Piano возможности Vision Pro, включая отслеживание рук и пространственного положения, чтобы «направлять» учеников. Виртуальные клавиши фортепиано загораются, показывая правильное расположение пальцев, а обратная связь в реальном времени помогает пользователям совершенствовать технику игры. Усовершенствованный ИИ обеспечивает «индивидуальный и точный подход», отмечает пресс-релиз.
Учащиеся также могут заниматься нотной грамотой в «захватывающей среде», не отвлекаясь на посторонние дела. По словам разработчиков приложения, управление жестами и точное отслеживание создают «ощущение естественности и интерактивности».