Самое дорогое приложение для игры на пианино: Simply Piano для Apple Vision Pro

Simply Piano возможности Vision Pro, включая отслеживание рук и пространственного положения, чтобы «направлять» учеников. Виртуальные клавиши фортепиано загораются, показывая правильное расположение пальцев, а обратная связь в реальном времени помогает пользователям совершенствовать технику игры. Усовершенствованный ИИ обеспечивает «индивидуальный и точный подход», отмечает пресс-релиз.

Учащиеся также могут заниматься нотной грамотой в «захватывающей среде», не отвлекаясь на посторонние дела. По словам разработчиков приложения, управление жестами и точное отслеживание создают «ощущение естественности и интерактивности».