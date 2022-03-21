Самосбор умер: россияне кинулись скупать мини-компьютеры в готовых конфигурациях

Помимо спроса на одноплатные ПК, выросла заинтересованность и в тонких клиентах — системах, предназначенных для связи с удалёнными серверами. При этом сейчас распродаются складские остатки.

Сообщается, что спрос на неттопы (компактные стационарные ПК) и тонкие клиенты с 24 февраля до 10 марта вырос на 400% при общем росте спроса на 20%, а интерес к одноплатным ПК снизился примерно на 20%.

Эксперты пояснили, что растущий интерес к тонким клиентам объясняется переходом компаний на облачные решения. При этом никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с наличием оборудования в России, говорят опрошенные «Коммерсантом» специалисты.