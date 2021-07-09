Samsung анонсировала рекордно быстрый SSD нового поколения

PM1743 — это SSD корпоративного уровня. Поддержка PCIe 5.0 позволит ему, в теории, достичь максимальной скорости передачи данных в 15,7 ГБ/сек. SSD выполнен в форм-факторе E3.S 1T с одинарной шириной. Габариты накопителя составят 11,5 мм × 31,5 мм. Его термопакет (TDP) будет равен 20-25 Вт.

Также у SSD будет флеш-память V6 TLC NAND. Его гарантированный ресурс записи диска (DWPD) составляет полноценный объём накопителя в день в течение гарантийного срока.

Больше информации о новинке будет доступно ближе к релизу.