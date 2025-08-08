Samsung и SK Hynix избежали 100% пошлин США на чипы

Samsung давно инвестирует в американские мощности: у неё есть два завода в Остине и Тейлоре. SK Hynix планирует построить в Индиане предприятие по упаковке чипов и центр исследований в области ИИ. Эксперты считают, что у SK Hynix могут быть сложности с полной льготой, так как завод будет заниматься только упаковкой.

Samsung, наоборот, получила дополнительный плюс — компания стала поставщиком чипов для Apple, которые будут производиться на её заводе в Техасе для iPhone и другой продукции.

На фоне новостей акции Samsung выросли на 2,6%, SK Hynix — на 0,6%. Обе компании отказались комментировать заявление Трампа.