Samsung и SK Hynix избежали 100% пошлин США на чипы

Опубликовано 08 августа 2025, 15:061 мин.
Samsung и SK Hynix избежали 100% пошлин США на чипыПронесло
Южная Корея заявила, что крупнейшие производители чипов страны — Samsung Electronics и SK Hynix — не попадут под новые 100% пошлины США на полупроводники. Недавно Дональд Трамп заявил, что США введут около 100% пошлины на чипы из стран, которые не производят их в Америке и не планируют этого делать. Но компании, уже строящие заводы в США, будут освобождены от этих мер.
Samsung давно инвестирует в американские мощности: у неё есть два завода в Остине и Тейлоре. SK Hynix планирует построить в Индиане предприятие по упаковке чипов и центр исследований в области ИИ. Эксперты считают, что у SK Hynix могут быть сложности с полной льготой, так как завод будет заниматься только упаковкой.
Samsung, наоборот, получила дополнительный плюс — компания стала поставщиком чипов для Apple, которые будут производиться на её заводе в Техасе для iPhone и другой продукции.
На фоне новостей акции Samsung выросли на 2,6%, SK Hynix — на 0,6%. Обе компании отказались комментировать заявление Трампа.