Samsung может создать фирменный процессор для компьютеров

Источники сообщили, что сейчас Samsung разрабатывает новый чипсет Exynos для ПК под управлением Windows. Судя по всему, новый ARM процессор будет базироваться на Exynos 1000. Он может получить название Exynos 1.

Сообщается, что чипсет может быть изготовлен по 5-нм EUV техпроцессу Samsung. В нём может использоваться архитектура Cortex-X1.

Пока неясно, когда Samsung может анонсировать новинку. Стоит отметить, что сейчас только Qualcomm предлагает процессоры на базе ARM для ПК под управлением Windows — Snapdragon 8cx, Snapdragon 8c и Snapdragon 7c.