Компьютеры
Опубликовано 09 июня 2026, 13:23
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Samsung начала поставки памяти HBM4 для Nvidia. На очереди HBM5

В разработке
Samsung и Nvidia договорились о сотрудничестве в области новейших чипов памяти для ИИ. И южнокорейцы уже начали поставлять Nvidia чипы памяти HBM4 шестого поколения, а также образцы HBM4E седьмого поколения.
Samsung начала поставки памяти HBM4 для Nvidia. На очереди HBM5

© Ferra.ru

Эти микросхемы предназначены для новых ИИ-платформ Nvidia, включая систему Vera Rubin. Со следующего года компания также планирует поставлять чипы HBM4E и HBM5.

Кроме того, Samsung и Nvidia обсуждают совместную работу над чипами для беспилотных автомобилей. По словам представителя Samsung, это была «одна из самых продуктивных встреч с главой Nvidia за долгое время».

В ближайшее время главная задача — стабильно поставлять HBM4, а с 2027 года расширить сотрудничество до HBM5 и других технологий.

Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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#Samsung
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