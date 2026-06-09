Samsung начала поставки памяти HBM4 для Nvidia. На очереди HBM5

Опубликовано 09 июня 2026, 13:231 мин.
Samsung начала поставки памяти HBM4 для Nvidia. На очереди HBM5В разработке
Samsung и Nvidia договорились о сотрудничестве в области новейших чипов памяти для ИИ. И южнокорейцы уже начали поставлять Nvidia чипы памяти HBM4 шестого поколения, а также образцы HBM4E седьмого поколения.
© Ferra.ru
Эти микросхемы предназначены для новых ИИ-платформ Nvidia, включая систему Vera Rubin. Со следующего года компания также планирует поставлять чипы HBM4E и HBM5.
Кроме того, Samsung и Nvidia обсуждают совместную работу над чипами для беспилотных автомобилей. По словам представителя Samsung, это была «одна из самых продуктивных встреч с главой Nvidia за долгое время».
В ближайшее время главная задача — стабильно поставлять HBM4, а с 2027 года расширить сотрудничество до HBM5 и других технологий.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный