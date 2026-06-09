Samsung начала поставки памяти HBM4 для Nvidia. На очереди HBM5

Эти микросхемы предназначены для новых ИИ-платформ Nvidia, включая систему Vera Rubin. Со следующего года компания также планирует поставлять чипы HBM4E и HBM5.

Кроме того, Samsung и Nvidia обсуждают совместную работу над чипами для беспилотных автомобилей. По словам представителя Samsung, это была «одна из самых продуктивных встреч с главой Nvidia за долгое время».

В ближайшее время главная задача — стабильно поставлять HBM4, а с 2027 года расширить сотрудничество до HBM5 и других технологий.