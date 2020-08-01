Samsung окончательно перенесёт производство компьютеров из Китая

СМИ сообщили, что решение Samsung затронет примерно 1700 сотрудников, которые работают по контракту на заводе Samsung Electronics Suzhou Semiconductor (SESS) в Индустриальном парке Сучжоу. На этом предприятии уже последние несколько лет сокращаются объёмы поставок. С поставок на $4,3 млрд в 2012 году — до $1 млрд в 2018.

В пресс-службе Samsung рассказали, что будут продолжать предоставлять продукты и услуги для китайских потребителей.

Стоит отметить, что в прошлом году Samsung закрыла в Китае свой последний завод по производству смартфонов. Скорее всего, компания выводит производство из страны в связи с ростом цен на рабочую силу в Китае, торговой войны между США и Китаем и влиянием пандемии.