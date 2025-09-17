Samsung отложила массовое производство V9 QLC NAND-памяти

Опубликовано 17 сентября 2025, 20:201 мин.
Samsung отложила массовое производство V9 QLC NAND-памятиДо первой половины 2026 года
Samsung столкнулась с проблемами при разработке своего девятого поколения NAND-памяти — V9 QLC. Массовое производство этих чипов теперь перенесено как минимум на первую половину 2026 года, пишут СМИ.
Технология V9 использует 280 слоёв памяти. В апреле 2024 года компания начала массовый выпуск TLC-чипов ёмкостью 1 ТБ, а в сентябре того же года представила более сложные QLC-варианты. Однако первые партии QLC показали серьёзные проблемы с производительностью из-за ошибок в дизайне.
Проблема усугубляется тем, что хотя Samsung и лидирует на рынке NAND в целом, в сегменте QLC «они отстают». Топовые QLC-продукты компании всё ещё основаны на старой технологии V7.