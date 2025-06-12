Компьютеры
Опубликовано 12 июня 2025, 15:07
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Samsung показала экран для VR-гарнитуры с яркостью 20 000 нит

И другие новинки дисплеев
На выставке AWE 2025 в США компания Samsung представила передовые технологии дисплеев. Одной из главных новинок стал сверхъяркий экран для гарнитур виртуальной и смешанной реальности (VR/XR) — он выдает до 20 000 нит яркости.
Samsung показала экран для VR-гарнитуры с яркостью 20 000 нит

© Samsung

Экран выполнен по технологии OLEDoS — это особый тип OLED-дисплеев, в котором используется кремниевая подложка вместо стекла. Это позволяет достичь более высокой яркости, чёткости и плотности пикселей. В Samsung также применили микролинзы для улучшения углов обзора и дополнительной яркости.

Хотя пока не подтверждено, какой именно экран попадет в новую VR-гарнитуру Samsung под кодовым названием Project Moohan, есть вероятность, что компания выберет другую модель — с яркостью 15 000 нит, плотностью 5000 ppi и частотой обновления до 120 Гц.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Samsung

Кроме того, Samsung показала и другие дисплейные инновации: белый OLEDoS-панель, два QD-OLED монитора для игр, гибкий OLED-дисплей, складывающийся и сворачиваемый 12,4-дюймовый экран, многоразово складывающийся OLED и растягиваемый micro-LED-дисплей.

Источник:Samsung
Автор:Максим Многословный
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