Samsung показала экран для VR-гарнитуры с яркостью 20 000 нит

Экран выполнен по технологии OLEDoS — это особый тип OLED-дисплеев, в котором используется кремниевая подложка вместо стекла. Это позволяет достичь более высокой яркости, чёткости и плотности пикселей. В Samsung также применили микролинзы для улучшения углов обзора и дополнительной яркости.

Хотя пока не подтверждено, какой именно экран попадет в новую VR-гарнитуру Samsung под кодовым названием Project Moohan, есть вероятность, что компания выберет другую модель — с яркостью 15 000 нит, плотностью 5000 ppi и частотой обновления до 120 Гц.