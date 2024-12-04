Samsung получила кредит на $7,54 миллиарда на строительство заводов в США

Программа Министерства энергетики предоставит 6,85 миллиарда долларов в виде основной суммы и 688 миллионов долларов в виде капитализированных процентов. Проект предусматривает создание 3 200 рабочих мест на строительстве и 2 800 рабочих мест на производстве, а также сотни дополнительных рабочих мест в близлежащем парке поставщиков.

Ожидается, что заводы в Кокомо будут производить 67 ГВт-ч батарей в год, что позволит обеспечить питанием около 670 000 электромобилей при полной загрузке. Однако проект имеет жесткие временные рамки. Окончательное одобрение должно быть получено до возможного вступления в должность Дональда Трампа, который захотел прекратить финансирование EV, начатое Джо Байденом.