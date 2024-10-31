Samsung попыталась успокоить инвесторов положением на рынке ИИ-чипов

Это достижение должно улучшить продажи HBM3E в четвертом квартале и предполагает расширение клиентской базы, считают СМИ. Хотя спрос на ИИ-чипы внушает оптимизм, чип-подразделение Samsung уступает конкурентам, таким как SK Hynix, которая отчиталась о рекордной прибыли благодаря продажам той же Nvidia. Дополнительно на доходы Samsung повлияли валютные колебания и единовременные расходы.

Прибыль в третьем квартале составила 9,2 триллиона вон ($ 6,66 миллиарда), чуть выше предварительных прогнозов.