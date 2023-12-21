Samsung представил игровой 49-дюймовый изогнутый монитор дороже вашего iPhone

Благодаря частоте обновления 120 Гц и времени отклика 4 мс этот монитор создан для игр и разного рода мультимедиа. Samsung заявляет о пиковой яркости в 350 нит и поддержке HDR, благодаря чему монитор получил сертификат VESA DisplayHDR 400.

Но и это еще не все — охватывая 115% цветового пространства sRGB и 92% DCI-P3, S95UC обеспечивает точность цветопередачи.

Подключайтесь, используя 2 порта HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 3 порта USB Type-A 3.0 и порт USB Type-C, обеспечивающий выходную мощность 90 Вт. Заявлены встроенные динамики мощностью 5 Вт и универсальное крепление VESA.