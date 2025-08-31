Samsung представила 37-дюймовый UHD-монитор с USB-C и KVM

Опубликовано 31 августа 2025, 22:081 мин.
Samsung представила 37-дюймовый UHD-монитор с USB-C и KVMViewFinity S8
Samsung добавила в линейку ViewFinity S8 новый 37-дюймовый монитор. Монитор имеет 16:9 и UHD-разрешение. ViewFinity S8 сертифицирован TÜV Rheinland как эргономичный рабочий дисплей. Функция Intelligent Eye Care с режимом защиты глаз и технологией без мерцания помогает уменьшить синее свечение и усталость организма.
© Samsung
Монитор поддерживает многозадачность: встроенный KVM-переключатель, режимы PBP и PIP позволяют подключить два устройства, управлять ими одной клавиатурой и мышью, а также отображать несколько источников одновременно.
Есть USB-C с поддержкой зарядки 90 Вт, передача данных и встроенный LAN-порт. Монитор легко настраивать: высоту, наклон и поворот.
Кроме того, Samsung показала 37-дюймовый игровой монитор Odyssey G7 с изогнутым 4K-экраном, частотой 165 Гц и временем отклика 1 мс для плавного геймплея.