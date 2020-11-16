Samsung представила мониторы, которым не нужен компьютер

Сообщается, что в мониторах есть центр развлечений Smart Hub, как в «умных» телевизорах Samsung. Устройство работает под управлением операционной системы Tizen 5.5.

Самое интересное тут, что монитор может обеспечить работу с приложениями Microsoft Office 365 даже без подключения к компьютеру. Дело в том, что у новинки есть встроенный модуль Wi-Fi. Пользователи могут редактировать и сохранять документы в облаке. Можно также смотреть Netflix, HBO, YouTube без смартфона и компьютера.

Монитор имеет порт USB Type-C, через который передаются данные и картинка, также он обеспечивает питание до 65 Вт. У Samsung Smart Monitor есть встроенные двухканальные динамики. В линейке представлены модели диагональю экрана 32 дюйма и 27 дюймов. Один из мониторов поддерживает разрешение Ultra-High Definition (UHD), а другие — Full HD.