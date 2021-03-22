Samsung представила новое поколение мониторов

Всего в линейке 2021 года представлено 12 различных мониторов с высоким разрешением в трёх сериях — S6, S7 и S8. Все модели могут воспроизводить яркую «картинку» с более 1 млрд цветов и поддерживают технологию HDR 10. Углы обзора тут широкие — 178 градусов.

Также мониторы обладают сертификатом Intelligent Eye Care от TUV Rheinland, то есть имеют технологию защиты глаз. Устройства Samsung поддерживают и технологию Eco Saving Plus, которая снижает энергопотребление на 10%.

Флагманская модель линейки — S8 получила разрешение UHD и продаётся в вариантах с диагональю 27 и 32 дюйма. У монитора есть подставка с регулируемой высотой (HAS).

Модели S7 и S6 позиционируются как простые и универсальные устройства для любой работы. Мониторы серии S7 продаются в размерах 27 и 32 дюймов, а мониторы S6 — 34, 32, 27 и 24 дюйма.

О старте продаж мониторов в России будет сообщено дополнительно.