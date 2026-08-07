Samsung представила новую флеш-память BV-NAND V10 и zHBM для ИИ

Опубликовано 07 августа 2026, 06:221 мин.
Samsung представила новую флеш-память BV-NAND V10 и zHBM для ИИБыстрее, плотнее, экономичнее
На выставке FMS 2026 Samsung показала сразу несколько новых разработок в области памяти и накопителей. В центре внимания была флеш-память BV-NAND V10, первая в мире память с более чем 400 слоями ячеек, упакованных с помощью специальной технологии, между прочим. По сравнению с предыдущей версией плотность хранения выросла на 58%.
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Для ИИ Samsung предложила решение zHBM. Оно устанавливается прямо поверх ускорителей ИИ (а не рядом с ними, как обычно). Это сокращает путь данных, поэтому скорость работы выше в 8 раз, а плотность в 10 раз больше, чем у стандартной HBM5, при этом энергии тратится втрое меньше.
Ещё одна новинка — zNAND-O. Это флеш-память для устройств, работающих на «переднем крае» ИИ (смартфоны, умные камеры и т. д.).
Также компания показала LPDDR5X-PIM, первую оперативную память, которая умеет обрабатывать часть данных прямо внутри себя, не нагружая процессор.