Samsung представила новую флеш-память BV-NAND V10 и zHBM для ИИ

Ещё одна новинка — zNAND-O. Это флеш-память для устройств, работающих на «переднем крае» ИИ (смартфоны, умные камеры и т. д.).

Также компания показала LPDDR5X-PIM, первую оперативную память, которая умеет обрабатывать часть данных прямо внутри себя, не нагружая процессор.