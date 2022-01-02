Samsung представила первый в мире монитор 4K 240 Гц

Samsung представила первый в мире монитор 4K 240 ГцИ ещё две модели
Первый из мониторов — Samsung Odyssey Neo G8. Это 32-дюймовая модель, которую назвали первым в мире телевизором 4K 240 Гц. В новинке используется технология Quantum Mini LED. Монитор может достигать яркости в 2000 нит на пике. Также он поддерживает два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4.
Следующая модель — Smart Monitor M8, оснащённая веб-камерой, которая работает со встроенным приложением Google Duo. Монитор также поставляется с предустановленными приложениями для потоковых сервисов, что позволяет использовать устройство в качестве смарт-телевизора. Тут установлена 32-дюймовая панель разрешением UHD.
Третья модель — Samsung S8 — предназначена для создания контента. Она выпускается в размерах 32 и 27 дюймов с разрешением UHD. Сообщается, что бликов на таком мониторе не будет.
Новинки выйдут в первой половине 2022 года.