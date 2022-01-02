Samsung представила первый в мире монитор 4K 240 Гц

И ещё две модели

Сегодня Samsung представила три новые модели из линейки мониторов 2022 года. Их все официально покажут на выставке CES 2022, которая пройдёт с 5 по 7 января в Лас-Вегасе.