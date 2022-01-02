Компьютеры
Сегодня в 16:39
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Samsung представила первый в мире монитор 4K 240 Гц

И ещё две модели
Сегодня Samsung представила три новые модели из линейки мониторов 2022 года. Их все официально покажут на выставке CES 2022, которая пройдёт с 5 по 7 января в Лас-Вегасе.
Samsung представила первый в мире монитор 4K 240 Гц

Первый из мониторов — Samsung Odyssey Neo G8. Это 32-дюймовая модель, которую назвали первым в мире телевизором 4K 240 Гц. В новинке используется технология Quantum Mini LED. Монитор может достигать яркости в 2000 нит на пике. Также он поддерживает два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4.

Samsung представила первый в мире монитор 4K 240 Гц

Следующая модель — Smart Monitor M8, оснащённая веб-камерой, которая работает со встроенным приложением Google Duo. Монитор также поставляется с предустановленными приложениями для потоковых сервисов, что позволяет использовать устройство в качестве смарт-телевизора. Тут установлена 32-дюймовая панель разрешением UHD.

Samsung представила первый в мире монитор 4K 240 Гц

Третья модель — Samsung S8 — предназначена для создания контента. Она выпускается в размерах 32 и 27 дюймов с разрешением UHD. Сообщается, что бликов на таком мониторе не будет.

Новинки выйдут в первой половине 2022 года.

Источник: GSMArena
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