Samsung представит OLED-монитор с частотой обновления 500 Гц

Опубликовано 26 ноября 2024, 04:301 мин.
Samsung представит OLED-монитор с частотой обновления 500 ГцНовый дисплей разработан для геймеров и поддерживает QHD-разрешение
Samsung Display завершает разработку OLED-панель с частотой обновления 500 Гц, что делает ее первой в мире с такой производительностью. Это значительное достижение в области дисплеев, так как высокая частота обновления улучшает плавность изображения, особенно в динамичных сценах.
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Новинка будет иметь разрешение QHD (2560×1440 пикселей) и размер экрана 27 дюймов. Панель создана с использованием технологии квантовых точек (QD-OLED). Это даст пользователям не только быструю смену кадров, но и высокое качество изображения.
Samsung Display планирует запуск новой разработки в первой половине следующего года. Ожидается, что новинка будет использоваться в мониторах для игр, а также появится в продуктах других производителей, которые смогут заказать панели через OEM-поставки.