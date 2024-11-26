Samsung представит OLED-монитор с частотой обновления 500 Гц

Новинка будет иметь разрешение QHD (2560×1440 пикселей) и размер экрана 27 дюймов. Панель создана с использованием технологии квантовых точек (QD-OLED). Это даст пользователям не только быструю смену кадров, но и высокое качество изображения.

Samsung Display планирует запуск новой разработки в первой половине следующего года. Ожидается, что новинка будет использоваться в мониторах для игр, а также появится в продуктах других производителей, которые смогут заказать панели через OEM-поставки.