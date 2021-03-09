Samsung привезла в Россию удешевлённый и быстрый SSD для домашних компьютеров

Samsung утверждает, что новый 980 обеспечивает один из самых высоких уровней производительности среди твердотельных накопителей этой категории. По словам компании, ранее накопители без DRAM-буфера предоставляли более низкую скорость. Но в новом SSD используется технология Host Memory Buffer (HMB), которая напрямую подключает диск к DRAM хост-процессора.

Эта технология в сочетании с V–NAND шестого поколения оптимизированным контроллером и прошивкой, обеспечивает скорость в шесть раз выше, чем SATA SSD.

Кроме того, у новинки улучшена энергоэффективность до 56% по сравнению с предыдущей моделью, 970 EVO.

Купить 980 NVMe можно в официальном интернет-магазине. Цены на SSD такие:

250 ГБ (MZ-V8V250BW) — 4190 рублей;

500 ГБ (MZ-V8V500BW) — 5990 рублей;

1 ТБ (MZ-V8V1T0BW) — 10 990 рублей.

Напомним, Samsung продаёт и SSD 980 PRO NVMe по более высоким ценам.