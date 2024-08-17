Samsung установит первый прорывной High-NA EUV инструмент к концу 2024 года

Опубликовано 17 августа 2024, 08:15
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Samsung установит первый прорывной High-NA EUV инструмент к концу 2024 годаОбойдутся такие станки компании в круглую сумму
Samsung намерена сделать шаг вперед в производстве полупроводников благодаря установке первого инструмента для литографии High-NA EUV. По данным Seoul Economic Daily, установка ASML Twinscan EXE:5000 с числовой апертурой 0,55 (NA) запланирована на период с 4 квартала 2024 года по 1 квартал 2025 года в кампусе Samsung в Хвасоне.
Этот передовой инструмент будет использоваться для исследований и разработки технологических процессов следующего поколения. Ожидается, что система Samsung High-NA EUV будет введена в эксплуатацию к середине 2025 года, что позволит компании опередить конкурентов TSMC и SK hynix. Эта технология имеет решающее значение для развития производства чипов с разрешением 8 нм, что значительно превосходит текущие системы Low-NA EUV, которые достигают 13 нм.
Samsung также развивает комплексную экосистему вокруг этой технологии, сотрудничая с Lasertec для проверки масок, JSR для фоторезистов, Tokyo Electron для машин травления и Synopsys для инструментов проектирования.
Цена систем High-NA EUV составляет от 380 до 400 миллионов долларов..