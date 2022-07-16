Samsung уже начала разработку оперативной памяти DDR6. Какой она будет

Компания рассказала, что в новых модулях памяти будет использоваться технология MSAP. Она позволяет производителям DRAM создавать модули памяти с более тонкими схемами.

Samsung ожидает, что дизайн DDR6 будет готов к 2024 году, но коммерческое использование начнётся не раньше 2025 года. Что касается технических характеристик, память DDR6 будет в два раза быстрее, чем существующая DDR5, со скоростью передачи до 12 800 Мбит/с. Разогнать её можно будет до 17 000 Мбит/с.