Samsung уже начала разработку оперативной памяти DDR6. Какой она будет

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Samsung уже начала разработку оперативной памяти DDR6. Какой она будетНо выйдет не раньше 2025 года
Память DDR5 начала распространяться всего несколько месяцев назад, но Samsung уже на ранней стадии разработки памяти DDR6 следующего поколения.
Компания рассказала, что в новых модулях памяти будет использоваться технология MSAP. Она позволяет производителям DRAM создавать модули памяти с более тонкими схемами.
Samsung ожидает, что дизайн DDR6 будет готов к 2024 году, но коммерческое использование начнётся не раньше 2025 года. Что касается технических характеристик, память DDR6 будет в два раза быстрее, чем существующая DDR5, со скоростью передачи до 12 800 Мбит/с. Разогнать её можно будет до 17 000 Мбит/с.