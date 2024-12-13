Samsung возглавила рост рынка SSD

Опубликовано 13 декабря 2024, 15:451 мин.
Samsung возглавила рост рынка SSD28,6% для предприятий в третьем квартале
По данным TrendForce, в третьем квартале 2024 года рынок SSD для предприятий вырос на 28,6% благодаря росту спроса на устройства, используемые в серверах искусственного интеллекта. Объемы закупок выросли на 15% благодаря увеличению заказов на продукты NVIDIA серии H и обучающие серверы ИИ.
Samsung сохранила первое место с доходом за 3 квартал в 3,2 миллиарда долларов благодаря высоким продажам SSD большой емкости, несмотря на небольшие задержки с поставками. За ней следует SK Group (SK hynix & Solidigm) с показателем $2,058 млрд. Компания достигла рекордных объемов поставок и готовится к четвертому кварталу с выпуском SSD PCIe 5.0, пишут аналитики.
Micron заняла третье место с показателем 1,153 млрд долларов, получив выгоду от стабильных поставок. Kioxia заняла четвертое место с доходом 636 млн долларов.
В перспективе ожидается, что доходы за четвертый квартал снизятся, поскольку пик спроса пройдет и заказы немного уменьшатся.