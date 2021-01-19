Samsung впервые за три года выпустила сверхбыстрые SSD для старых компьютеров

Накопители 870 EVO оснащены новейшими чипами V-NAND и контроллерами Samsung. Максимальная скорость последовательного чтения достигает 560 МБ/с, а записи — 530 МБ/с. Также новые 870 EVO получили прирост на 38% по части скорости произвольного чтения по сравнению с предыдущими моделями 860.

Samsung утверждает, что стабильность производительности накопителей 870 EVO увеличилась на 30% по сравнению с 860 EVO.

Новые SSD совместимы со всеми устройствами с 2,5-дюймовым интерфейсом SATA. Стоит отметить, что формат 2,5 дюйма стал стандартом на рынке жёстких дисков с интерфейсом SATA ещё в 2006 году.

В модельный ряд 870 EVO входят накопители ёмкостью от 250 ГБ до 4 ТБ. Когда накопители начнут продаваться в России, Samsung сообщит дополнительно.