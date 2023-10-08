Samsung выпустила премиальный изогнутый 55″ игровой монитор Odyssey Ark G97NC

Ключевым новшеством нового монитора Samsung является его широкоформатный 55-дюймовый изогнутый экран с кривизной 1000R. Разрешение 4K и технология Quantum Dot Mini LED в сочетании с процессором Neural Quantum Dot обеспечивают неплохой визуал.

Монитор сертифицирован на отсутствие бликов. Он также оснащен аудиосистемой с четырьмя динамиками мощностью 10 Вт и двумя сабвуферами (45 Гц-20 КГц), обеспечивающими общую мощность 60 Вт.

Samsung оптимизировала монитор для игр: частота обновления 165 Гц и время отклика 1 мс. Монитор также сертифицирован AMD FreeSync Premium Pro для уменьшения разрывов и замираний в быстротечных играх.

Есть HDMI 2.1 и DP 1.4-порты. Монитор поддерживает функцию многооконности, позволяя одновременно подключать до четырех источников.

В настоящее время монитор доступен в Китае, но в ближайшем будущем ожидается его выход на международный рынок.