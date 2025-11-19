Samsung выпустила ультратонкую клавиатуру с кнопкой под ИИ за $110

Опубликовано 19 ноября 2025, 10:251 мин.
Samsung выпустила ультратонкую клавиатуру с кнопкой под ИИ за $110С одновременным подключением до трёх устройств
Ультратонкая клавиатура Samsung Smart Keyboard поступила в продажу. Он может одновременно работать с тремя устройствами через Bluetooth 5.4. Переключаться между ними можно с помощью специальной клавиши с LED-индикаторами.
© Samsung
На клавиатуре есть отдельная кнопка DeX (технология, позволяющая превратить смартфон или планшет Samsung в подобие ПК), клавиши F1–F3 можно настроить как ярлыки приложений. Кроме того, есть кнопка ИИ: на Android она запускает Bixby или Google Gemini, на Windows — Microsoft Copilot.
Smart Keyboard имеет алюминиевый корпус толщиной 4,3 мм, весит 218 г и использует батарейку CR2032 (плоскую). Samsung заявляет о «длительном сроке работы», хотя точных данных не приводит.
Клавиатура поступила в продажу за $110 и доступна в ряде стран.