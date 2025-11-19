Samsung выпустила ультратонкую клавиатуру с кнопкой под ИИ за $110

На клавиатуре есть отдельная кнопка DeX (технология, позволяющая превратить смартфон или планшет Samsung в подобие ПК), клавиши F1–F3 можно настроить как ярлыки приложений. Кроме того, есть кнопка ИИ: на Android она запускает Bixby или Google Gemini, на Windows — Microsoft Copilot.