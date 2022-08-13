Samsung выпустит самый быстрый SSD

Videocardz уточняет, что Samsung 990 PRO был внесён в список PCI-SIG как карта расширения, совместимая с PCIe 5.0 x4. Это значит, что потребительский продукт Samsung уже был проверен на соответствие спецификациям Gen5.

Samsung уже выпустила первые твердотельные накопители PCIe Gen5 PM1743. Эти SSD обеспечивают произвольную скорость до 13 000 МБ/с и до 2500 тыс. операций ввода-вывода в секунду, что в 1,9 раза больше, чем у продуктов Gen4.

SSD Gen5.0 могутт использоваться некоторыми системами Intel Alder Lake и скоро будут доступно для всех серий материнских плат X670 и B650 AMD AM5.