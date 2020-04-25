Самую дешёвую современную видеокарту для настольных компьютеров проверили в новых играх
Тест провели авторы портала Gecid. Они напомнили, что GeForce GT 1030 была выпущена весной 2017 года, и уже тогда стоила всего $79. С тех пор NVIDIA не обновляла свою сверхбюджетную видеокарту, но все более доступные альтернативы на рынке гораздо более старые — GeForce 210 (2009 г.), Radeon R5 230 (2014 г.), GeForce GT 710 (2013 г.) и Radeon R7 240 (2013 г.) слабее и гораздо слабее уже на уровне архитектуры и теоретической вычислительной мощности.
Для теста эксперты взяли модель от MSI GeForce GT 1030 с двумя ГБ памяти GDDR5. В тестовом стенде использовали процессор Ryzen 5 3600 и 16 ГБ ОЗУ. Операционная система и игры разместились на двух SSD: PATRIOT BURST на 960 ГБ и NVMe CORSAIR MP600 на 2 ТБ.
Результаты теста можно увидеть на графиках ниже:
В итоге авторы пришли к выводу, что сейчас GeForce GT 1030 годится лишь для нетребовательных онлайн-игр в разрешении Full HD, да ещё и на средне-высоких настройках графики. А вот в требовательных новейших играх даже переход к 720p не всегда может спасти ситуацию. Лучше всего видеокарта подходит для игр киберспортивного вида (World of Tanks, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Overwatch и др.).
В новейших шутерах, таких как Doom Eternal и Metro: Exodus, частота кадров варьируется от приемлемых (но не комфортных для динамичной стрельбы) 30 к/с до ощутимых просадок до 20 к/с, которые грозят притормаживанием и работой рывками на любых настройках детализации графики. Поэтому покупать сейчас данную видеокарту может быть бессмысленно, если хочется запускать новые игры.