Самую дешёвую современную видеокарту для настольных компьютеров проверили в новых играх

Тест провели авторы портала Gecid. Они напомнили, что GeForce GT 1030 была выпущена весной 2017 года, и уже тогда стоила всего $79. С тех пор NVIDIA не обновляла свою сверхбюджетную видеокарту, но все более доступные альтернативы на рынке гораздо более старые — GeForce 210 (2009 г.), Radeon R5 230 (2014 г.), GeForce GT 710 (2013 г.) и Radeon R7 240 (2013 г.) слабее и гораздо слабее уже на уровне архитектуры и теоретической вычислительной мощности.

Для теста эксперты взяли модель от MSI GeForce GT 1030 с двумя ГБ памяти GDDR5. В тестовом стенде использовали процессор Ryzen 5 3600 и 16 ГБ ОЗУ. Операционная система и игры разместились на двух SSD: PATRIOT BURST на 960 ГБ и NVMe CORSAIR MP600 на 2 ТБ.

Результаты теста можно увидеть на графиках ниже: