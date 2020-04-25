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Компьютеры
Сегодня 18:25

Самую дешёвую современную видеокарту для настольных компьютеров проверили в новых играх

GeForce GT 1030
Самую дешёвую современную видеокарту для настольных компьютеров проверили в новых играх. Это NVIDIA GeForce GT 1030, которую на Яндекс.Маркете можно найти по цене около 5,5 тысячи рублей.

Тест провели авторы портала Gecid. Они напомнили, что GeForce GT 1030 была выпущена весной 2017 года, и уже тогда стоила всего $79. С тех пор NVIDIA не обновляла свою сверхбюджетную видеокарту, но все более доступные альтернативы на рынке гораздо более старые — GeForce 210 (2009 г.), Radeon R5 230 (2014 г.), GeForce GT 710 (2013 г.) и Radeon R7 240 (2013 г.) слабее и гораздо слабее уже на уровне архитектуры и теоретической вычислительной мощности.

Для теста эксперты взяли модель от MSI GeForce GT 1030 с двумя ГБ памяти GDDR5. В тестовом стенде использовали процессор Ryzen 5 3600 и 16 ГБ ОЗУ. Операционная система и игры разместились на двух SSD: PATRIOT BURST на 960 ГБ и NVMe CORSAIR MP600 на 2 ТБ.

Результаты теста можно увидеть на графиках ниже:

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Фото: Gecid

В итоге авторы пришли к выводу, что сейчас GeForce GT 1030 годится лишь для нетребовательных онлайн-игр в разрешении Full HD, да ещё и на средне-высоких настройках графики. А вот в требовательных новейших играх даже переход к 720p не всегда может спасти ситуацию. Лучше всего видеокарта подходит для игр киберспортивного вида (World of Tanks, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Overwatch и др.).

В новейших шутерах, таких как Doom Eternal и Metro: Exodus, частота кадров варьируется от приемлемых (но не комфортных для динамичной стрельбы) 30 к/с до ощутимых просадок до 20 к/с, которые грозят притормаживанием и работой рывками на любых настройках детализации графики. Поэтому покупать сейчас данную видеокарту может быть бессмысленно, если хочется запускать новые игры.

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