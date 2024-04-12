Самую мощную видеокарту подключили к самому слабому процессору и проверили ПК в играх

Один из самых слабых процессором 2024 года Intel 300 запустили вместе с RTX 4080 Super в современных играх. Тестировалось всё в 4К. Сравнивали эту сборку с Intel Core i5-12600KF и RTX 4080 Super.

В Cyberpunk 2077 с пресетом High (FSR Off) средняя частота кадров составила около 55 к/с (Intel 300) и около 71 к/с (i5-12600KF).

Starfield запускалась на настройках графики High с 100% Res Scale. В среднем производительность равнялась в игре 38 к/с и 69 к/с (с Intel 300 и i5-12600KF соответственно).

Dragon's Dogma 2 шла с графикой Highest. Средний FPS в этой игре составлял около 32 к/с (Intel 300) и 67 к/с (i5-12600KF).

Forza Horizon 5 тестировалась с пресетом Extreme, TAA. Средняя частота кадров в ней равнялась 87 к/с с Intel 300 и около 127 к/с с i5-12600KF.

Grand Theft Auto V запускалась с пресетом Highest, Adv. Graphics Max, FXAA. В среднем производительность в этой игре находилась на уровне около 69 к/с (Intel 300) и 124 к/с (i5-12600KF).

Red Dead Redemption 2 шла с текстурами Ultra, остальными параметрами High, TAA High. Средняя частота кадров здесь составляла 58 к/с (Intel 300) и 96 к/с (i5-12600KF).

Более подробно со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться на изображениях ниже.