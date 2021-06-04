Об этом представители Seagate рассказали инвесторам. В компании считают, что при достижении ёмкости 30 в ТБ новые накопители MACH.2 станут лучшим предложением для крупнейших центров обработки данных.

Сообщается, что удешевление производства связано с ростом линейной скорости жёстких дисков с новой технологией. То есть они быстрее проходят заводское тестирование, чем обычные HDD.

Журналисты считают, что со временем покупка жёстких дисков с двумя блоками головок может стать выгодной.