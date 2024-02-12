Самые неудачные видеокарты для покупки в 2024 г.В том числе б/у
Если говорить о б/у видеокартах, то к их покупке нужно подходить с умом.
AMD Radeon HD 7000 Series точно нужно обходить стороной. Даже если вы найдёте для себя какое-то выгодное предложение на «Авито». Эти модели уже устарели, они сильно греются, их поддержка давно завершилась.
К этому же списку отнести можно AMD на архитектуре GCN 1.1. То есть R5, R7, R9 200 и 300 серии. Эти видеокарты тоже сильно греются, а топовые решения страдали от отвала чипов. Поддержка драйверов также завершилась в 2018 году.
Также лучше отказаться от AMD серии Fury с памятью HBM, RX 400 и 500 серии, Vega 56, 64, Radeon VII.
Из RX 5000 Series имеет смысл брать разве что бюджетные варианты типа RX 5500 XT 4 или 8 ГБ. Что касается RX 5600 XT, то здесь 50 на 50. В целом можно найти за ту же цену модели свежее и надёжнее. То же самое касается RX 5700 и 5700 XT.
GTX 7000 Series — очень старое поколение видеокарты Nvidia. Вышли эти модели аж в 2013 году. Сейчас уже нет поддержки современных драйверов для них, поэтому с ними многие современные игры идут плохо, а некоторые вообще не запускаются.
GTX 900 Series — это тоже старые видеокарты, хоть и тянут сейчас они большинство игр на средне-высоких настройках графики.
GTX 1080 Ti почти все игры сейчас отлично тянет. За исключением Alan Awake 2, где нужна поддержка шейдеров. Вероятнее всего, с этой технологией теперь будет появляться всё больше проектов, поэтому брать GTX 1080 Ti сейчас нет смысла.
Также забудьте о покупке почти всех видеокарт RTX 20-й серии. Можете попробовать взять RTX 2070, 2080 и 2080 Ti, но с осторожностью, поскольку майнинг их не обошёл стороной.
GTX 16-й серии тоже можно найти в «живом» состоянии, но нужно всё проверять на месте.