Самый большой MacBook Air в истории Apple разобрали: что внутри

Самый большой MacBook Air в истории Apple разобрали: что внутриИ что изменилось
Apple выпустила новый MacBook Air 15, предлагающий пользователям больший экран и улучшенную производительность по сравнению с 13-дюймовым аналогом. TechNClub провели подробный разбор устройства, в ходе которого выяснили, какие изменения были внесены Apple.
Чтобы открыть MacBook Air 15, необходимо открутить четыре винта и аккуратно поддеть нижнюю часть корпуса. В глаза бросается аккумулятор, разделённый на шесть секций по 49,9 Вт. Хотя она немного ниже, чем у 13-дюймовой модели, она все равно обеспечивает до впечатляющих 15 часов работы в Интернете или воспроизведения видео.
Логическая плата, закрепленная многочисленными винтами и скобами, представляла собой непростую задачу. Однако терпение окупается, когда открывается главная изюминка - чип M2. Этот чип второго поколения обеспечивает работу MacBook Air с 8-ядерным CPU, 8-ядерным GPU, 16-ядерным нейронным движком и унифицированной архитектурой памяти объёмом до 16 ГБ.
Кроме того, на логической плате можно увидеть модуль USI для подключения Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. Интригующей находкой является пустая площадка для опционального второго SSD.
Что касается теплового решения, то на логической плате отсутствует традиционный теплораспределитель или радиатор для чипа M2. Вместо этого термопаста и графитовая лента передают тепло на тонкий металлический экран, что вызывает вопросы о тепловых характеристиках при высоких нагрузках.