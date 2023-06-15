Самый большой MacBook Air в истории Apple разобрали: что внутри

Кроме того, на логической плате можно увидеть модуль USI для подключения Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. Интригующей находкой является пустая площадка для опционального второго SSD.

Что касается теплового решения, то на логической плате отсутствует традиционный теплораспределитель или радиатор для чипа M2. Вместо этого термопаста и графитовая лента передают тепло на тонкий металлический экран, что вызывает вопросы о тепловых характеристиках при высоких нагрузках.