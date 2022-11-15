Самый быстрый Core i3 против самого слабого Core i5 — велика ли разница?Сравнение двух процессоров Intel Alder Lake
В одном из выпусков на YouTube-канале RandomGaminginHD эксперты узнали, какова разница в игровой производительности у i3-12300 и i5-12400F. Тестировались эти процессоры в шести играх.
Эксперты RandomGaminginHD запустили две компьютерные сборки (на базе i3-12300 и i5-12400F) в 1080p в шести игровых проектах. Среди них были CS:GO, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Forza Horizon 5, GTA IV, Red Dead Redemption 2.
В CS:GO на самых низких настройках в среднем с i3-12300 удалось получить 413 к/с, с i5 - 480 к/с. В очень редких событиях эти значения снижались до 56 и 76 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 запускалась с высоким пресетом. В среднем здесь частота кадров равнялась 97 к/с с i3-12300 и 107 к/с с i5-12400F.
Far Cry 6 шла тоже на высоких настройках графики. Средний FPS в этой игре равнялся 117 к/с (i3-12300) и 128 к/с (i5-12400F).
В Forza Horizon 5 с ультра-пресетом средний FPS составил 127 к/с с i3-12300 и 133 к/с с i5-12400F.
GTA IV на самых высоких настройках графики шла со средней частотой кадров 152 к/с в обоих случаях.
Red Dead Redemption 2 с текстурами Ultra, пресетом High и Max Sliders позволила в среднем получить 94 к/с с i3 и 106 к/с с i5.
Вывод
В целом из двух процессоров для игр больше подходит i5-12400F. Он обеспечит более высокую производительность, чем Core i3-12300.
Характеристики ПК:
- процессор Intel Core i3-12300/Intel Core i5-12400F;
- оперативная память 8x2 ГБ 3200 МГц DDR4;
- видеокарта RTX 3070.