«Самый быстрый компьютер» в мире достиг скорости 100 км/ч

«Самый быстрый компьютер» в мире достиг скорости 100 км/чВы прочитали всё верно
Sega совместно с ASRock создала компьютер, встроенный в шасси автомобиля с дистанционным управлением. Именно он смог достичь скорости в 100 километров в час. Для участия в конкурсе нужно было подписаться на Sega Official в Твиттере, репостнуть сообщение и оставить комментарии. Розыгрыш призов состоится 5 января. К сожалению, он доступен только для жителей Японии.
【セガのSteamホリデイセール記念】— セガ公式アカウント🦔 (@SEGA_OFFICIAL) December 27, 2021
最速ゲーミングPCを、セガが本気で創ってみました！
…なんとこのPC
最高時速100kmで…走る！！
フォロー＆このツイートをRT！
抽選でセガ最速PC＆Steamソフトをプレゼント！
↓詳細↓https://t.co/Ze1wnmBpuS#セガ世界最速PC #セガアトラスSteamセール pic.twitter.com/LaBeCk5q9U
Что касается «железа» построенного ПК, то оно включает Intel Core i9-12900K, матплату ASRock Z690M Mini-ITX, видеокарту ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula 16GB, 32 ГБ двухканальной оперативной памяти и SSD на 2 ТБ. На компьютере предустановлены игры Sega.