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«Самый быстрый компьютер» в мире достиг скорости 100 км/ч

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Когда нам говорят «самый быстрый компьютер в мире», мы думаем о производительности ПК. Однако сейчас пойдёт речь совсем о другой скорости — которая измеряется в километрах в час.
«Самый быстрый компьютер» в мире достиг скорости 100 км/ч

Sega совместно с ASRock создала компьютер, встроенный в шасси автомобиля с дистанционным управлением. Именно он смог достичь скорости в 100 километров в час. Для участия в конкурсе нужно было подписаться на Sega Official в Твиттере, репостнуть сообщение и оставить комментарии. Розыгрыш призов состоится 5 января. К сожалению, он доступен только для жителей Японии.

Что касается «железа» построенного ПК, то оно включает Intel Core i9-12900K, матплату ASRock Z690M Mini-ITX, видеокарту ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula 16GB, 32 ГБ двухканальной оперативной памяти и SSD на 2 ТБ. На компьютере предустановлены игры Sega.

Источник: Techspot
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