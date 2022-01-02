«Самый быстрый компьютер» в мире достиг скорости 100 км/ч

Sega совместно с ASRock создала компьютер, встроенный в шасси автомобиля с дистанционным управлением. Именно он смог достичь скорости в 100 километров в час. Для участия в конкурсе нужно было подписаться на Sega Official в Твиттере, репостнуть сообщение и оставить комментарии. Розыгрыш призов состоится 5 января. К сожалению, он доступен только для жителей Японии.