Самый долгоиграющий продукт Apple отметил юбилей: Mac 40 лет

Однако в последние годы Mac переживает возрождение благодаря тому, что Apple уделяет особое внимание дизайну и инновациям. Появление таких новых моделей, как MacBook Air и MacBook Pro, оснащённых современными процессорами и потрясающими дисплеями Retina, привлекло новое поколение пользователей.

Несмотря на эти успехи, будущее Mac остаётся неопределённым. В связи с тем, что Apple всё больше внимания уделяет мобильным устройствам, в частности iPhone и iPad, возникают вопросы о долгосрочной жизнеспособности Mac. Недавний анонс Vision Pro, новой гарнитуры смешанной реальности, ещё больше подчёркивает потенциальную маргинализацию Mac.

Сейчас, когда Mac исполняется 40 лет, он стоит на перепутье. Его прошлое отмечено инновациями и борьбой, а будущее окутано неопределённостью.