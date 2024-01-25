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Компьютеры
Опубликовано 25 января 2024, 21:45
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Самый долгоиграющий продукт Apple отметил юбилей: Mac 40 лет

И оказался в интересном положении
За 40 лет, прошедших с момента появления Mac, он претерпел значительные изменения: от борьбы за актуальность до статуса самого успешного продукта Apple. Однако сейчас, когда Mac празднует 40-летие, он оказался в парадоксальном положении: никогда не бывший более успешным, он в то же время все больше теряет свою значимость для бизнеса Apple в целом.

Первоначальный успех Mac был затруднён его высокой ценой и конкуренцией со стороны собственной серии Apple II. Несмотря на революционный интерфейс, познакомивший мир с графическим пользовательским интерфейсом, управляемым мышью, Mac с трудом завоевывал популярность по сравнению со своими более доступными и удобными аналогами.

Появление Windows, которая переняла стиль интерфейса Mac, нанесло серьезный удар по доле рынка Mac. По мере того как доминирование Microsoft росло, Mac терял свою актуальность, оставаясь в нише рынка.

Самый долгоиграющий продукт Apple отметил юбилей: Mac 40 лет
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Однако в последние годы Mac переживает возрождение благодаря тому, что Apple уделяет особое внимание дизайну и инновациям. Появление таких новых моделей, как MacBook Air и MacBook Pro, оснащённых современными процессорами и потрясающими дисплеями Retina, привлекло новое поколение пользователей.

Несмотря на эти успехи, будущее Mac остаётся неопределённым. В связи с тем, что Apple всё больше внимания уделяет мобильным устройствам, в частности iPhone и iPad, возникают вопросы о долгосрочной жизнеспособности Mac. Недавний анонс Vision Pro, новой гарнитуры смешанной реальности, ещё больше подчёркивает потенциальную маргинализацию Mac.

Сейчас, когда Mac исполняется 40 лет, он стоит на перепутье. Его прошлое отмечено инновациями и борьбой, а будущее окутано неопределённостью.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#День Рождения
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#юбилей
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#MAC
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#Apple