Компьютеры
Опубликовано 05 сентября 2024, 08:15
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Самый доступный Mac получит редизайн: чего ждать от Apple

Около $600
Самый доступный мини-ПК Apple — Mac mini — ожидают значительные перемены, пишет 9to5Mac. Несмотря на то, что нынешняя модель оснащена процессором Apple Silicon и заслуживает похвалы за компактный дизайн, слухи говорят о скором кардинальном изменении. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, обновлённый Mac mini станет значительно меньше и по дизайну будет напоминать Apple TV.
Самый доступный Mac получит редизайн: чего ждать от Apple
© Ferra

Mac mini был популярен среди тех, кто искал доступный компьютер Apple, с момента своего дебюта в 2005 году. Несмотря на то, что нынешняя модель M2 функциональна и компактна, она все еще сохраняет десятилетний дизайн. Переход Apple на собственные чипы обещал инновации в форм-факторах, но Mac mini в целом остался неизменным.

Ожидается, что новый дизайн сделает Mac mini более компактным, ориентированным на пользователей, которые устанавливают эти машины в серверные стойки. Как сообщается, в новом дизайне будет сохранено большинство существующих портов — USB-C, HDMI, Ethernet и разъём для наушников, при этом порты USB-A будут упразднены в пользу внутреннего блока питания.

Кроме того, ожидается, что новый Mac mini будет дешевле в производстве, что может привести к снижению начальной цены, учитывая, что цена обновлённого Mac mini с чипом M4 может составить около $ 600.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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