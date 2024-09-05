Самый доступный Mac получит редизайн: чего ждать от Apple

Mac mini был популярен среди тех, кто искал доступный компьютер Apple, с момента своего дебюта в 2005 году. Несмотря на то, что нынешняя модель M2 функциональна и компактна, она все еще сохраняет десятилетний дизайн. Переход Apple на собственные чипы обещал инновации в форм-факторах, но Mac mini в целом остался неизменным.

Ожидается, что новый дизайн сделает Mac mini более компактным, ориентированным на пользователей, которые устанавливают эти машины в серверные стойки. Как сообщается, в новом дизайне будет сохранено большинство существующих портов — USB-C, HDMI, Ethernet и разъём для наушников, при этом порты USB-A будут упразднены в пользу внутреннего блока питания.

Кроме того, ожидается, что новый Mac mini будет дешевле в производстве, что может привести к снижению начальной цены, учитывая, что цена обновлённого Mac mini с чипом M4 может составить около $ 600.