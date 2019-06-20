Самый популярный Linux больше нельзя будет установить на старые компьютеры

Выпуск 32-битных сборок Ubuntu прекратился ещё два года назад. Теперь же последней версией, поддерживающей соответствующую адресацию памяти, станет Ubuntu 18.04. Разработчики будут обеспечивать её бесплатную поддержку до апреля 2023 года, платную — до 2028.

Стоит отметить, что возможность запуска 32-разрядных приложений в Ubuntu 19.10 сохранится. Для этого нужно будет использовать отдельное окружение с Ubuntu 18.04, установленное в контейнере или chroot, а также snap-пакет с runtime библиотеками core18.

Сообщается, что решение прекратить поддержку архитектуры i386 было принято в связи с вопросами безопасности. Кроме того, разработчики тратят на это много времени и ресурсов. Они уверены, что большая часть компьютеров уже давно оснащена процессорами с 64-битной адресацией, поэтому проблем возникнуть не должно. Однако, сколько ещё осталось владельцев Pentium III и некоторых Pentium IV, неизвестно.