Сан-Франциско потратит $212 млн, чтобы избавиться от дискет в управлении метро

Опубликовано 23 октября 2024, 18:301 мин.
Сан-Франциско потратит $212 млн, чтобы избавиться от дискет в управлении метроМодернизация системы
Муниципальное транспортное агентство Сан-Франциско (Muni) собирается приступить к крупному проекту модернизации устаревшей системы управления поездами, которая в настоящее время использует. флоппи-диски, или дискеты. Агентство одобрило контракт на 212 миллионов долларов с Hitachi Rail на установку новой коммуникационной системы, которая будет использовать Wi-Fi и сотовые сигналы для точного отслеживания местоположения вагонов.
Текущая система, которая, как ожидалось, прослужит от 20 до 25 лет, работает уже гораздо дольше. Она использует дискеты для хранения ПО и полагается на проволочные петли для связи, что приводит к низкой скорости передачи данных и уязвимости к сбоям.
Новая система, которая должна быть полностью внедрена к концу 2027 года или началу 2028 года, «обеспечит значительные улучшения в надежности, эффективности и безопасности».