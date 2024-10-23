Сан-Франциско потратит $212 млн, чтобы избавиться от дискет в управлении метро

Текущая система, которая, как ожидалось, прослужит от 20 до 25 лет, работает уже гораздо дольше. Она использует дискеты для хранения ПО и полагается на проволочные петли для связи, что приводит к низкой скорости передачи данных и уязвимости к сбоям.

Новая система, которая должна быть полностью внедрена к концу 2027 года или началу 2028 года, «обеспечит значительные улучшения в надежности, эффективности и безопасности».