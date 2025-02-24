Компьютеры
Опубликовано 24 февраля 2025, 12:45
1 мин.

SanDisk представила более быструю и дешевую альтернативу DRAM

Со временем станет доступнее
SanDisk представила 3D Matrix Memory — новую технологию, которая обещает скорость, подобную DRAM, но при этом обеспечивает в четыре раза большую емкость при вдвое меньшей стоимости. Компания утверждает, что со временем технология станет еще более доступной.
SanDisk представила более быструю и дешевую альтернативу DRAM

© SanDisk

На своем недавнем мероприятии для инвесторов SanDisk также раскрыла планы по выпуску более емких SSD, включая модель на 128 ТБ для центров обработки данных и дорожную карту, ведущую к выпуску SSD емкостью 1 петабайт в ближайшие годы.

После разделения с Western Digital SanDisk хочет успокоить инвесторов — 3D Matrix Memory призвана решить такие проблемы, как рост стоимости и замедление темпов роста производительности DRAM, обеспечивая «масштабируемое и экономически эффективное» решение для будущих вычислительных потребностей.

Разработанная совместно с IMEC, память использует инновационный дизайн, оставаясь при этом «совместимой с отраслевыми стандартами». По прогнозам SanDisk, в течение шести лет 3D Matrix Memory позволит снизить стоимость памяти более чем на 50% по сравнению с DRAM.

Проект, начатый в 2017 году, движется к массовому производству.

Источник:TechRadar
Автор:Максим Многословный
Теги:
#SANDISK
,
#разработка