SanDisk представила более быструю и дешевую альтернативу DRAM

На своем недавнем мероприятии для инвесторов SanDisk также раскрыла планы по выпуску более емких SSD, включая модель на 128 ТБ для центров обработки данных и дорожную карту, ведущую к выпуску SSD емкостью 1 петабайт в ближайшие годы.

После разделения с Western Digital SanDisk хочет успокоить инвесторов — 3D Matrix Memory призвана решить такие проблемы, как рост стоимости и замедление темпов роста производительности DRAM, обеспечивая «масштабируемое и экономически эффективное» решение для будущих вычислительных потребностей.

Разработанная совместно с IMEC, память использует инновационный дизайн, оставаясь при этом «совместимой с отраслевыми стандартами». По прогнозам SanDisk, в течение шести лет 3D Matrix Memory позволит снизить стоимость памяти более чем на 50% по сравнению с DRAM.

Проект, начатый в 2017 году, движется к массовому производству.