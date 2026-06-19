SanDisk представила SSD для PlayStation 5, который… стоит как три консоли Sony

Полная стоимость — 3699 долларов. За эти деньги можно купить три мощные PlayStation 5 Pro ($899).

Меньшие объёмы тоже недешёвые: 4 ТБ стоят 1499 долларов, а 2 ТБ — 759 долларов. При этом обычная PS5 стоит около 650 долларов, пишут СМИ.

SanDisk говорит, что диск оснащён специальным радиатором охлаждения, который подходит именно для разъёма в PS5 и PS5 Pro, и прошёл все тесты на совместимость. Ещё производитель объясняет рост цен глобальным дефицитом памяти для чипов.