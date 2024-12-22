Компьютеры
Опубликовано 22 декабря 2024, 03:45
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Sanwa Supply выпустила кабель USB-C с вращающимся на 360° штекером

За $ 16
Японская Sanwa Supply Inc., известная своими аксессуарами, выпустила кабель USB-C с разъемом, который вращается на 360 градусов и сгибается на 180 градусов.
Sanwa Supply выпустила кабель USB-C с вращающимся на 360° штекером

© Sanwa Supply)

Кабель USB-C — USB-C поддерживает 240 Вт, что достаточно для зарядки мощных устройств, например игровых ноутбуков. Однако передача данных ограничена скоростью USB 2.0 (480 Мбит/с). Sanwa также предлагает версию с USB-A на USB-C.

Обе модели поставляются в различных вариантах длины. 1-метровый кабель USB-C — USB-C стоит около $ 16,46, а 1,8-метровая версия — около $ 17,73. Вариант USB-A — USB-C стоит дешевле, от $ 12,63 за 1-метровый вариант.

В настоящее время эти кабели доступны только через японский сайт Sanwa.

Источник:TomsHardware
Автор:Максим Многословный
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