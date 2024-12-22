Sanwa Supply выпустила кабель USB-C с вращающимся на 360° штекером

Кабель USB-C — USB-C поддерживает 240 Вт, что достаточно для зарядки мощных устройств, например игровых ноутбуков. Однако передача данных ограничена скоростью USB 2.0 (480 Мбит/с). Sanwa также предлагает версию с USB-A на USB-C.

Обе модели поставляются в различных вариантах длины. 1-метровый кабель USB-C — USB-C стоит около $ 16,46, а 1,8-метровая версия — около $ 17,73. Вариант USB-A — USB-C стоит дешевле, от $ 12,63 за 1-метровый вариант.

В настоящее время эти кабели доступны только через японский сайт Sanwa.