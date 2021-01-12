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Сбер научился распознавать COVID-19 по голосу, дыханию и кашлю за минуту
Алгоритм анализирует записи и выдаёт результат
Лаборатория искусственного интеллекта Сбера создала алгоритм, способный за минуту распознать коронавирусную инфекцию COVID-19 у человека. Компьютер использует опрос и три звуковые модели — голоса, дыхания и кашля.
Как пояснил Сбер, записи трансформируют в спектрограмму, которая показывает энергию звука на разных частотах. Эти данные анализирует глубокая свёрточная нейронная сеть, которую обучали на открытых данных. В качестве последних использовались более тысячи образцов записей дыхания и кашля российских пациентов.
В Сбере уточнили, что система не работает с такой же точностью, как у ПЦР, «но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики». Программа выступает, скорее, как персональный ежедневный тест на коронавирус. Однако она не является медицинским инструментом.
В ближайшее время Сбер создаст соответствующее приложение. Оно появится в App Store и Google Play.