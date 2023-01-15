Сбой компьютера американского ведомства затронул военные полёты

Engadget пишет, что во время отключения военные пилоты либо получали NOTAM в двух экземплярах, либо не получали их вообще. Само FAA уведомило пользователей о том, что система стала «испорченной и ненадежной». В отличие от гражданских рейсов, которые должны были быть остановлены, военные полёты могут продолжаться в подобных ситуациях. Представитель ВВС сообщил изданию, что пилотам военного подразделения приходилось самим звонить, чтобы узнать о потенциальных опасностях полёта.

FAA всё ещё выясняет, что вызвало сбой, но The Post заявила, что похоже, что подрядчики действительно допустили ошибку и что в их действиях не было злого умысла.