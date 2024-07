Сборки ПК с DDR5 6000 МГц и DDR4 3000 МГц сравнили в играх

Ghost of Tsushima запускалась в 1440p со средней частотой кадров 108 к/с (DDR5) и 99 к/с (DDR4), в 4К - 70 и 65 к/с соответственно.

В игре Horizon Forbidden West в разрешении 1440p средняя производительность находилась на уровне 113 к/с (DDR5) и 104 к/с (DDR4), в разрешении 4К - 74 и 71 к/с соответственно.

Call of Duty Modern Warfare III тестировалась в 2К со средним FPS 145 к/с (DDR5) и 131 к/с (DDR4), в 4К - 87 и 80 к/с соответственно. При повторном тестировании средняя производительность в 1440p равнялась 148 и 137 к/с соответственно, в 4К - 88 и 83 к/с соответственно.

Игра The Last of Us шла в 1440p со средней производительностью 90 к/с (DDR5) и 81 к/с (DDR4), в 4К - 59 и 55 к/с соответственно.

Resident Evil 4 запускалась в 1440p со средней частотой кадров на уровне 141 к/с и 128 к/с (DDR5 и DDR4 соответственно), в 4К - с 87 и 79 к/с соответственно.

В игре A Plague Tale Requiem в 1440p средняя частота кадров составляла 115 к/с (DDR5) и 101 к/с (DDR4), в 4К - 71 к/с и 64 к/с соответственно.