Компьютеры
Опубликовано 07 января 2025, 12:00
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Сборку из Ryzen 5 5600x и Intel Arc B580 проверили в играх

На 60 FPS в среднем вы точно можете рассчитывать
На YouTube-канале GAMING BENCH выяснили, как себя показывают в 1440p Intel Arc B580 и Ryzen 5 5600x.
Сборку из Ryzen 5 5600x и Intel Arc B580 проверили в играх
© GAMING BENCH

Black Myth Wukong запускалась с низкой графикой, XESS 100% Scale. Средняя частота кадров здесь составляла 56 к/с.

Cyberpunk 2077 тестировалась с ультра-пресетом. Средний FPS здесь равнялся 52 к/с. С XESS Quality, RT On этот показатель составил 49 к/с.

В игре Ghost Of Tsushima с графикой Very High, FSR 3 Quality удалось в среднем получить 68 к/с.

God Of War Ragnarok запускалась с пресетом High, FSR 3.1 Native. Здесь средняя производительность находилась на уровне 51 к/с.

The Finals шла с графикой Epic, RT On. Средний FPS в этой игре составлял 60 к/с.

В Alan Wake 2 с низким пресетом, FSR Quality удалось достичь в среднем 55 к/с.

Counter Strike 2 тестировалась с графикой Very High. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 133 к/с.

HellBlade 2 запускалась с низким пресетом, FSR 3 Qulaity. Средняя производительность в ней составляла 52 к/с.

Сборку из Ryzen 5 5600x и Intel Arc B580 проверили в играх
© GAMING BENCH

Игра Horizon Forbidden West тестировалась с высокой графикой и FSR 3 Quality. Здесь средняя производительность равнялась 57 к/с.

Indiana Jones запускалась на настройках графики Custom. Средний FPS в ней составлял 45 к/с.

Silert Hill 2 Remake шла с графикой Custom, XESS Quality. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 65 к/с.

В игре Spider Man Remastered с пресетом Very High и FSR 3 Native удалось в среднем получить 90 к/с.

Last Of Us Part I тестировалась с высокой графикой, FSR 2 Quality. В среднем в ней частота кадров была в районе 59 к/с.

Stalker 2 запускалась с низким пресетом, XESS Extra Quality. В этой игре средняя производительность находилась на уровне 58 к/с.

Вывод

Средняя частота кадров во всех играх в целом составляла 63 к/с.

Характеристики игрового компьютера:

  • матплата Gigabyte Aorus master B550;
  • процессор Ryzen 5 5600x;
  • оперативная память 4x8GB = 32gb 3600mhz;
  • видеокарта Intel Arc B580 Limited Edition Graphics Card Black GDDR6;
  • операционная система Windows 10 — Version 22H2;
  • блок питания Corsair HX 1000i.