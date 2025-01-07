Сборку из Ryzen 5 5600x и Intel Arc B580 проверили в играх

Black Myth Wukong запускалась с низкой графикой, XESS 100% Scale. Средняя частота кадров здесь составляла 56 к/с.

Cyberpunk 2077 тестировалась с ультра-пресетом. Средний FPS здесь равнялся 52 к/с. С XESS Quality, RT On этот показатель составил 49 к/с.

В игре Ghost Of Tsushima с графикой Very High, FSR 3 Quality удалось в среднем получить 68 к/с.

God Of War Ragnarok запускалась с пресетом High, FSR 3.1 Native. Здесь средняя производительность находилась на уровне 51 к/с.

The Finals шла с графикой Epic, RT On. Средний FPS в этой игре составлял 60 к/с.

В Alan Wake 2 с низким пресетом, FSR Quality удалось достичь в среднем 55 к/с.

Counter Strike 2 тестировалась с графикой Very High. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 133 к/с.

HellBlade 2 запускалась с низким пресетом, FSR 3 Qulaity. Средняя производительность в ней составляла 52 к/с.