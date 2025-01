Сборку из Ryzen 5 5600x и Intel Arc B580 проверили в играх

Игра Horizon Forbidden West тестировалась с высокой графикой и FSR 3 Quality. Здесь средняя производительность равнялась 57 к/с.

Indiana Jones запускалась на настройках графики Custom. Средний FPS в ней составлял 45 к/с.

Silert Hill 2 Remake шла с графикой Custom, XESS Quality. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 65 к/с.

В игре Spider Man Remastered с пресетом Very High и FSR 3 Native удалось в среднем получить 90 к/с.

Last Of Us Part I тестировалась с высокой графикой, FSR 2 Quality. В среднем в ней частота кадров была в районе 59 к/с.

Stalker 2 запускалась с низким пресетом, XESS Extra Quality. В этой игре средняя производительность находилась на уровне 58 к/с.

Вывод

Средняя частота кадров во всех играх в целом составляла 63 к/с.

Характеристики игрового компьютера: