Сборку из Ryzen 5 5600x и Intel Arc B580 проверили в играх

Сборку из Ryzen 5 5600x и Intel Arc B580 проверили в играхНа 60 FPS в среднем вы точно можете рассчитывать
Black Myth Wukong запускалась с низкой графикой, XESS 100% Scale. Средняя частота кадров здесь составляла 56 к/с.
Cyberpunk 2077 тестировалась с ультра-пресетом. Средний FPS здесь равнялся 52 к/с. С XESS Quality, RT On этот показатель составил 49 к/с.
В игре Ghost Of Tsushima с графикой Very High, FSR 3 Quality удалось в среднем получить 68 к/с.
God Of War Ragnarok запускалась с пресетом High, FSR 3.1 Native. Здесь средняя производительность находилась на уровне 51 к/с.
The Finals шла с графикой Epic, RT On. Средний FPS в этой игре составлял 60 к/с.
В Alan Wake 2 с низким пресетом, FSR Quality удалось достичь в среднем 55 к/с.
Counter Strike 2 тестировалась с графикой Very High. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 133 к/с.
HellBlade 2 запускалась с низким пресетом, FSR 3 Qulaity. Средняя производительность в ней составляла 52 к/с.
Игра Horizon Forbidden West тестировалась с высокой графикой и FSR 3 Quality. Здесь средняя производительность равнялась 57 к/с.
Indiana Jones запускалась на настройках графики Custom. Средний FPS в ней составлял 45 к/с.
Silert Hill 2 Remake шла с графикой Custom, XESS Quality. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 65 к/с.
В игре Spider Man Remastered с пресетом Very High и FSR 3 Native удалось в среднем получить 90 к/с.
Last Of Us Part I тестировалась с высокой графикой, FSR 2 Quality. В среднем в ней частота кадров была в районе 59 к/с.
Stalker 2 запускалась с низким пресетом, XESS Extra Quality. В этой игре средняя производительность находилась на уровне 58 к/с.
Вывод
Средняя частота кадров во всех играх в целом составляла 63 к/с.
Характеристики игрового компьютера:
- матплата Gigabyte Aorus master B550;
- процессор Ryzen 5 5600x;
- оперативная память 4x8GB = 32gb 3600mhz;
- видеокарта Intel Arc B580 Limited Edition Graphics Card Black GDDR6;
- операционная система Windows 10 — Version 22H2;
- блок питания Corsair HX 1000i.