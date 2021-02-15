Сборщик компьютеров пожаловался на большой процент брака новых процессоров AMD

В PowerGPU рассказали, что на 50 полученных ими процессоров AMD Ryzen 9 5950X восемь были нерабочими, на 50 Ryzen 9 5900X — четыре были нерабочими, на сто Ryzen 7 5800X — четыре были нерабочими и на 120 Ryzen 5 5600X — три были нерабочими. Представители PowerGPU говорят, что за всю свою историю у них был лишь один такой случай с процессором Intel.

В целом, из 320 процессоров Ryzen 5000 19 оказались неработоспособными, а это почти 6% брака. Специалисты сообщили, что проблема наблюдается не только с процессорами, но и с материнскими платами на базе чипсетов серии AMD 500.