Seagate оштрафовали на рекордные $300 млн за поставку жёстких дисков Huawei

Штраф был наложен за поставку компанией жестких дисков компании Huawei в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года, после вступления в силу экспортных ограничений США. За этот период Huawei получила 7,4 млн жестких дисков Seagate на сумму более 1,1 млрд долларов.

Компания Seagate утверждала, что она неправильно поняла правила экспорта, и что продукция, которую она поставляла компании Huawei, не была американского происхождения, поскольку окончательная сборка и тестирование были проведены в другом месте.

Однако Министерство торговли отклонило этот аргумент, заявив, что происхождение оборудования, использованного для производства жестких дисков, также имеет значение.

Seagate теперь должна будет выплачивать штраф в течение пяти лет по 15 миллионов долларов в квартал. Компания также согласилась на проведение трех дополнительных проверок и лишится экспортных привилегий на срок до пяти лет.