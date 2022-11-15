Seagate выпустила новые жёсткие диски, сравнимые по скорости с SSD

Seagate выпустила новые жёсткие диски, сравнимые по скорости с SSDДля ЦОД
Компания Seagate расширила семейство жёстких дисков Exos Mach.2 с двойным приводом. Новые модели Exos 2X18 могут сравниться с твердотельными накопителями SATA с точки зрения скорости последовательного чтения и записи, предлагая ёмкость 16 ТБ и 18 ТБ.
Новое семейство Seagate Exos 2X18 включает несколько моделей. Есть два жёстких диска ёмкостью 18 ТБ с интерфейсом SATA 6 Гбит/с и SAS 12 Гбит/с, а ещё два HDD на 16 ТБ с такими же интерфейсами. Диски SAS получили функцию шифрования.
Все диски имеют среднюю задержку 4,16 мс. Основным преимуществом жёстких дисков с двойным приводом является их более высокая производительность последовательного и случайного чтения на ТБ.
Диски Seagate Exos 2X16 и 2X18 предназначены в первую очередь для центров обработки данных, поэтому их цена неизвестна.