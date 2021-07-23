Компьютеры
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Seagate выпустит недорогие жёсткие диски объёмом до 20 ТБ

Во второй половине года
Seagate объявила о планах выпустить линейку недорогих жёстких дисков ёмкостью до 20 ТБ для обычных пользователей.
Seagate выпустит недорогие жёсткие диски объёмом до 20 ТБ

Сообщается, что Seagate снизит себестоимость HDD благодаря использованию технологий записи PMR и SMR. Сейчас компания выпускает жёсткие диски на 20 ТБ с применением более прогрессивной технологии HAMR. Изделия выходят слишком дорогими и ориентированы на бизнес. А вот PMR-модели можно будет продавать обычным пользователям.

Seagate утверждает, что поставки жёстких дисков типов SMR и PMR на 20 ТБ начнутся во второй половине 2021 года.

Стоит отметить, что ранее Seagate говорила, что использование технологии HAMR позволит компании быстро перейти к выпуску более ёмких HDD, например на 22 ТБ или 24 ТБ. Когда такие появятся, пока неясно.