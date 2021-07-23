Seagate выпустит недорогие жёсткие диски объёмом до 20 ТБ

Сообщается, что Seagate снизит себестоимость HDD благодаря использованию технологий записи PMR и SMR. Сейчас компания выпускает жёсткие диски на 20 ТБ с применением более прогрессивной технологии HAMR. Изделия выходят слишком дорогими и ориентированы на бизнес. А вот PMR-модели можно будет продавать обычным пользователям.

Seagate утверждает, что поставки жёстких дисков типов SMR и PMR на 20 ТБ начнутся во второй половине 2021 года.

Стоит отметить, что ранее Seagate говорила, что использование технологии HAMR позволит компании быстро перейти к выпуску более ёмких HDD, например на 22 ТБ или 24 ТБ. Когда такие появятся, пока неясно.