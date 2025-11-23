Seasonic выпустит 1000W бесшумный блок питания

На данный момент самой высокой моделью с пассивным охлаждением является 700-ваттный PRIME Fanless TX700. Ожидается, что устройство будет соответствовать стандарту ATX 3.1 и получит разъёмы 12V-2×6.

Помимо пассивных моделей, СМИ говорят о PRIME TX-3200 — блоке питания с мощностью 3200 Вт. Он оснащён 120-миллиметровым вентилятором Sanyo и шестью разъёмами 12V-2×6.

Пока без цены и даты выхода.